My Policeman con Harry Styles, il cast vince il premio per le migliori intepretazioni al Toronto Film Festival

Il Toronto International Film Festival (TIFF) prenderà vita solo il prossimo 11 settembre, ma l’atteso My Policeman di Michael Grandage, che sarà presentato in anteprima mondiale proprio in Canada, ha incredibilmente già vinto un premio. Il TIFF Tribute Award for Performance, ovvero il riconoscimento alla miglior interpretazione, per la prima volta assegnato all’intero cast, composto da Harry Styles, Emma Corrin, David Dawson, Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett.

Prodotto da Greg Berlanti e suo marito Robbie Rogers, sceneggiato da Ron Nyswaner e tratto dall’omonimo romanzo di Bethan Roberts, il film ruota attorno ad un amore proibito e al cambiamento delle convenzioni sociali. My Policeman segue tre ragazzi – il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin di The Crown) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) – durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Il riconoscimento al cast di My Policeman verrà consegnato nel corso del TIFF Tribute Awards, che si terrà l’11 settembre. Cameron Bailey, CEO del TIFF, ha così motivato il premio assegnato alla pellicola, che arriverà su Prime Video il 4 novembre 2022:

“Quando il film si sviluppa nel tempo e attraverso i confini sfumati dell’amore e del desiderio, è necessario un cast in grado di incarnare queste sfumature in ogni gesto. Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson offrono performance bellissime e speculari con Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett. Siamo entusiasti di onorare il cast di My Policeman con il TIFF Tribute Award for Performance”

Emma Corrin è così diventata la prima persona non binaria a ricevere il premio. I precedenti vincitori sono stati Jessica Chastain e Benedict Cumberbatchnel 2021, Kate Winslet e Anthony Hopkins nel 2020, Meryl Streep e Joaquin Phoenix nel 2019. Tre di loro hanno poi vinto l’Oscar.

Harry Styles, qui nei panni di un poliziotto bisessuale, sarà anche alla Mostra del cinema di Venezia con l’atteso Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, al fianco di Florence Pugh e Chris Pine.

