Neil Patrick Harris lancia la Dad/Papà collection ispirata dai suoi figli

L’attore Neil Patrick Harris, da poco su Netflix con la serie Uncoupled, ha collaborato con il marchio di abbigliamento Ron Dorff per una nuova collezione di felpe e tute dal taglio omogenitoriale.

La collezione Dad/Papà è stata ispirata da come i figli di Harris, Harper Grace e Gideon Scott, chiamano lui e suo marito David Burtka. Ovvero Harris “papà”, all’italiana, e Burtka “dad”. “Mi sento più sexy quando le cose sono a posto“, dice Harris in un video promozionale della nuova collezione, per poi specificare che non prenderà un dollaro dalla collezione. “I proventi andranno a World Central Kitchen.”

Gestito da José Andrés, l’ente di beneficenza senza scopo di lucro fornisce pasti a seguito di disastri naturali. Secondo Ron Dorff, il 15% sui proventi della raccolta andrà all’organizzazione no-profit.

Harris e Burtka hanno iniziato a frequentarsi nel 2004. Neil Patrick si è dichiarato pubblicamente gay nel 2006, con il primo red carpet di coppia agli Emmy Awards del 2007. Sono diventati poi papà dei gemelli Gideon e Harper, nati tramite gestazione per altri, nell’ottobre del 2010. Celebri le loro foto in famiglia, soprattutto ad Halloween quando i quattro terremotano i social grazie a maschere ad hoc.

Claus Lindorff, fondatore e direttore creativo di Ron Dorff, ha dichiarato: “È stato un vero piacere lavorare a questa collezione insieme a Neil. Inoltre, il coinvolgimento della sua favolosa famiglia per creare qualcosa che gli sta a cuore e vederlo prendere vita è stato un momento molto speciale per tutti noi”.

La capsule collection da 20 pezzi comprende anche maglioni in cashmere (da 485 dollari), cappellini, pantaloni in cashmere e calzini. Ci sono anche magliette con scritto “Bro” e “Sis” per i bambini.

