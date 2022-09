Neil Patrick Harris celebra l’anniversario di matrimonio con il marito

2 min. di lettura

Per chi sogna una grande storia d’amore, Neil Patrick Harris e David Burtka sono relationship goal!

L’attore di Uncoupled e How I Met Your Mother ha nelle ultime ore condiviso un romanticissimo e dolcissimo post Instagram per festeggiare gli otto anni di matrimonio, dedicando alcune tenere parole all’amato: “Otto anni fa, i nostri noi si sono legati” scrive Harris, accompagnato il post con una foto insieme a Burtka tra la luce dorata della golden hour “Lui è ancora il centro del mio mondo, la persona che voglio impressionare, la luminosa luce della mia vita. Felice anniversario, David. Ti amo tanto“. La coppia si è sposata nel 2014 con un’intima cerimonia, di sole 43 persone, in Italia e da lì in poi il loro sentimento non ha fatto che decollare. Anche Burtka ha condiviso un post dedicato al marito, che lo ritrae insieme ad Harris in una foto in bianco e nero del giorno delle nozze: “8 anni e ancora andiamo alla grande. Che avventura. Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te. Sei ancora divertente come la notte che ci siamo sposati“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Neil Patrick Harris (@nph)

All’epoca Harris raccontò in un’intervista per The View che per loro il matrimonio fu più che una proclamazione, una dichiarazione davanti gli occhi dei propri figli e le persone a cui tenevano di più: “Penso che quando i nostri figli saranno grandi avranno ragionevoli conversazioni e chiederanno tanti “perché” spiego Harris nell’intervista “Ci è sembrato importante essere in grado di fornire una chiara identità intorno chi fosse loro padre – dire che è mio marito, è più facile di dire che è il mio ragazzo o fidanzato. È stato bello, piccolo, e intimo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Burtka (@dbelicious)

Harris è da poco tornato sul piccolo schermo con la serie Uncoupled, serie scritta e diretta da Darren Star (Sex & The City) e Jeffrey Richman (Modern Family), che l’attore ha definito una celebrazione orgogliosa degli uomini gay di mezza età “in grado di essere ancora sexy e validi”. Potete trovare la nostra recensione qui.

