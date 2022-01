Nick Cerioni e Leandro Emede: 15 anni di una famiglia arcobaleno

2 minuti di lettura

Nick Cerioni e Leandro Emede hanno festeggiato il 31 Dicembre 2021 il loro 15° anniversario d’amore. Si conobbero infatti proprio la notte di Capodanno di quindici anni fa, al Plastic. Nick era vestito da Amy Winehouse. Vi avevamo raccontato di quell’incontro in questa bellissima intervista >



foto IG

Dopo qualche anno sono arrivati Blu e Libero, i due figli di Nick e Leandro, che i due proteggono dagli sguardi indiscreti della stampa e dei social network.

Ad osservare i due account instagram della coppia, si capisce bene come sia soprattutto Nick a imporsi di non coinvolgere i due bambini sul proprio feed di pubblicazione. Anche perché l’account di Nick è senz’altro quello più in vista. Nick Cerioni è infatti lo stylist più noto dello showbiz italiano: Maneskin, Jovanotti, Achille Lauro, Laura Pausini e molti altri sono gli artisti che collaborano o hanno collaborato con Nick Cerioni. In questa intervista a Gay.it, Nick si era raccontato soprattutto dal punto di vista professionale e aveva preferito non parlare della genitorialità e dei bambini. E naturalmente Gay.it aveva rispettato questa scelta.

Non che Leandro posti molto di più. Leandro Manuel Emede è regista di videoclip musicali e di campagne di comunicazione per grandi brand di moda e non solo. Sul suo account instagram i due bimbi sono raramente presenti, e sempre con massima discrezione. Qualche foto di spalle, una tenera mano che tiene insieme una formina per fare i biscotti. È irrefrenabile, comprensibilmente, la voglia di Leandro di essere fieramente genitore. Tanto quanto quella di Nick. E un giorno qualcuno racconterà quanto sia indefinibile il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato a proposito della condivisione della propria genitorialità e dei propri figli sui social network.

Quello che è sicuro è che Nick e Leandro sono una normalissima coppia che si ama e che insieme sta facendo del proprio meglio per dare a Blu e Libero il migliore dei futuri possibile. Auguri a Nick, Leandro, Blu e Libero!

© Riproduzione Riservata