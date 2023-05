On the Go, prime immagini dal nuovo film con Omar Ayuso di Élite

0:00 Ascolta l'articolo

Sarà venduto al mercato del Festival di Cannes On The Go di Julia de Castro e María Royo, film trainato da Omar Ayuso, star spagnola di Elite.

Il 25enne attore madrileno interpreta Jonathan, 24enne che cerca di superare i propri problemi di abbandono buttandosi a capofitto su Grindr. La prima immagine ufficiale della pellicola vede Ayuso travolto dalla passione con un altro uomo, che gli infila due dita in bocca, prendendolo dalle spalle.

Nel cast anche Chacha Huang, Jordi Roig e Julia de Castro, che ha codiretto il film insieme a María Royo. La sinossi ufficiale parla di un road movie delirante, pieno di musica, dove una misteriosa sirena stabilirà il corso del viaggio dei suoi protagonisti.

Per ora non esiste distribuzione nè data di uscita, ma è facile immaginare che a Cannes qualcuno acquisterà On The Go, con Omar Ayuso presto di nuovo negli abiti di Omar nella nuova stagione di Elite, la settima. E non è finita qui. L’attore ha già girato anche Les Paradis de Diane, di Jan Gassmann e Carmen Jaquier, e due nuove serie tv. Los Farad e Yo, adicto.

