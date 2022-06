Onda Pride 2022: Da Perugia a Bologna, 8 città in strada questo pomeriggio

2 min. di lettura

Ultimo weekend di giugno e straordinaria carrellata di Pride in tutto il Paese, con otto città questo pomeriggio pronte a scendere in strada, ovvero Albano, Aversa, Bologna, Favignana, La Spezia, Perugia, Ragusa e Teramo.

Il Rivolta Pride di Bologna prenderà il via alle 15.30 da piazza XX settembre, per poi proseguire verso via dei Mille, via Amendola, via Don Minzoni, i Giardini Decompressione (Giardini di Villa Cassarini), i viali fino ai Giardini Margherita e arrivo in piazzale Jacchia, con entrata da porta Santo Stefano.

Perugia vivrà il suo terzo grande corteo in nome dei diritti, dell’autodeterminazione e delle libertà, 3 anni dopo le 5000 persone che presero parte all’evento. Appuntamento per il concentramento alle ore 15 in Piazza Grimana / Fortebraccio, da dove il corteo si muoverà fino ad arrivare in Piazza Italia, ai Giardini Carducci, dove si terranno gli interventi conclusivi.

Madrina del Pride di Albano è Lucia Ocone, con il corteo che attraverserà le vie della città e in particolare Corso Matteotti. Ad animare la giornata DJ Bradshaw, originario di Velletri, con Pietro Turano in testa al corteo.

Ad Aversa raduno alle ore 16:00 in via Arturo Garofano, per poi attraversare il centro e chiusura nel parco Arturo Pozzi. Al termine del Pride concertone, con Immanuel Casto tra i presenti.

Sull’isola di Favignana, dove si terrà il primo Egadi Pride, partenza in bicicletta dal porto alle ore 11 e arrivo alle ore 14 con bagno collettivo a Lido Burrone. Alle ore 17 il classico corteo a piedi che attraverserà il centro storico dell’isola, con partenza e arrivo alla Marina, fino alla festa finale in spiaggia. Saranno presenti anche il sindaco Francesco Forgione e Daniele Viotti.

Madrina del primo Ragusa Pride Elenoire Ferruzzi, con raduno alle ore 18:30 all’inizio del Lungomare Andrea Doria dal parco cittadino dove si trova una panchina rainbow.

A La Spezia via al primissimo Pride cittadino alle 16.30 in Piazza Brin, con percorso lungo 3.5 km e durata di circa 3 ore. Madrina dell’evento Lina Galore.

Primo storico Abruzzo Pride a Teramo, con raduno previsto alle ore 15:30 in Piazzale Madonna delle Grazie. Si sfilerà poi per le vie della città e arriverà in Piazza Martiri verso le ore 17:00.

Otto città per un unico, straordinario sabato arcobaleno. Buon Pride a tuttə!

