Ornella Vanoni ospite a Belve ammette: “Ho fatto soffrire le donne che ho amato”

Ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di questa stagione di Belve, la cantante e attrice Ornella Vanoni si è raccontata senza freni al pubblico di Rai 2. Dal suo rapporto con la collega Mina a quello con gli uomini della sua vita (Gino Paoli e Strehler), passando per la sua passione per gli eccessi e la sua paura del denaro: una mezz’ora circa di botta e risposta cui l’88enne milanese non si è mai tirata indietro.

Nessuna paura invece per l’età che avanza per Ornella Vanoni che si è dimostrata più lucida che mai nella sua più completa libertà di pensiero e parola, come egli stessa ha ammesso: “Vivo la vecchiaia molto bene. Sono più serena oggi di un tempo“. Un viaggio diretto e sincero attraverso i capitoli più significativi dell’artista, tra alti e bassi della sua vita professionale e privata, che ha subito ispirato i social.

Durante il faccia a faccia con la Fagnani, infatti, la Vanoni ha fatto intendere del suo difficile rapporto con il figlio e ha apertamente dichiarato di aver sofferto più volte nel corso di questi decenni di depressione e di solitudine: “La solitudine ha molto pesato in delle scelte. Mi sono sentita sola spesso. Adesso no“.

Ornella Vanoni a Belve: “Bisogna per forza avere le mutande? Non è detto!”

Largo spazio anche al tema della sessualità: “Dove abitavo, in Largo Treves, era tutto finestroni e io giravo in casa nuda e molti mi dicevano di avermi visto dalle finestre“, ha dichiarato con il sorriso sornione la Vanoni: “Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo due paia di mutande, un paio nere e le altre bianche. Uscivo la sera con gonna e tacchi a spillo. Bisogna per forza avere le mutande? Non è detto!”.

Su Rai2 la Vanoni ha poi ammesso di essere stata innamorata di alcune donne nel corso della sua vita e di averle fatte soffrire: “Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni. Un’altra è durata meno. A me però il sesso femminile non interessa molto, infatti ho le fatte soffrire. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava”.

“Sarò fluida, come si dice adesso, ma nel giudizio soltanto”, ha aggiunto Ornella smorzando la tensione attorno al tema e cercando di far breccia nei cuori della cosiddetta Gen Z che recupererà l’intervista, o gli spezzoni più significativi, su Tik Tok, come dichiarato anche dalla stessa Fagnani proprio nell’intervista rilasciata su queste pagine.

Insomma, un faccia a faccia senza filtri che si è concluso nel migliore dei modi: il canto a cappella della sigla della trasmissione, il suo brano “L’Appartamento”. Un invito a non aver paura di sbagliare perché è proprio da quegli errori che si impara a cadere per poi rialzarsi più forti di prima. Che è un po’ anche il concept di fondo del programma Belve nato con l’intento di raccontare la parte più vera, nuda e cruda degli ospiti.

