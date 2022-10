Oscar Isaac vuole partecipare a RuPaul’s Drag Race: “Facevo il drag show in tenera età”

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Fresco volto Marvel grazie a Moon Knight, Oscar Isaac, visto anche negli abiti di Poe Dameron negli ultimi capitoli di Star Wars, vorrebbe partecipare a RuPaul’s Drag Race. Ma non in qualità di giudice bensì di concorrente. Già nel 2019 Isaac aveva rivelato di essere un grandissimo fan dello show, mentre a inizio 2022 ha preso parte al party ufficiale per il finale della stagione 14 in un bar gay di Brooklyn.

Ora, nel corso del New York Comic Con, un ragazzo vestito da Malefica ha chiesto all’attore di Ex Machina se prenderebbe mai parte ad una puntata di Drag Race. E Isaac ha stupito tutti.

“Sì e sì. Mondo delle Meraviglie? RuPaul? Stai ascoltando?”. “Facevo il drag show in tenera età e mia sorella mi aveva chiamato Raisin. Quindi sento che dovrei restare con Raisin. Raisin era – è il mio nome. È uno dei miei nomi”.

Sui social, puntualmente, queste dichiarazioni sono diventate virali. Tanti fan di Isaac sognano ora di vederlo in drag, in passerella, al cospetto di Mama Ru. Padre di due bimbi avuti dalla regista danese Elvira Lind, Oscar girerà a breve Metal Gear Solid, adattamento del celebre videogioco in cui interpreterà il protagonista Solid Snake.

Con gli ultimi Star Wars lo stesso Isaac aveva alimentato i rumor di un amore segreto e taciuto tra il suo Poe Dameron e Finn.

© Riproduzione Riservata