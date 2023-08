O’Shae Sibley, ucciso in una stazione di servizio perché faceva voguing sulle note di Beyoncé

0:00 Ascolta l'articolo

O’Shae Sibley, ballerino professionista nonché coreografo di 28 anni, è stato pugnalato a morte in una stazione di servizio a Brooklyn, New York, dopo aver cantato e ballato insieme ad un gruppo di amici una canzone di Beyoncé.

Secondo quanto riportato dal New York Times, un gruppo di ragazzi si è avvicinato a Sibley e ai suoi amici, dicendo loro di smettere di ballare e urlando insulti omofobi nella loro direzione. L’alterco si è intensificato a tal punto che un 17enne ha accoltellato Sibley, intervenuto solo per calmare le acque. Otis Pena, suo caro amico, ha provato a fermare l’emorragia, ma una volta arrivati al Maimonides Medical Center Sibley è stato dichiarato morto.

Pena ha ricostruito quanto avvenuto in un live streaming Facebook. “L’hanno ucciso perché gay, perché difendeva i suoi amici”. “Si chiamava O’Shae e voi l’avete ucciso. L’avete ucciso tutti proprio davanti a me”. “Noi come comunità non meritiamo questo… Potremmo essere gay, ma esistiamo. Non vivremo nella paura. Non vivremo nascosti”.



O’Shae e i suoi amici si erano fermati per fare benzina, dopo una giornata passata in spiaggia. Il rapporto della polizia indica che Sibley e i suoi amici stavano semplicemente facendo il voguing sulle note di Renaissance, ultimo disco di Beyoncé, dichiarato tributo alle persone queer nere e latine all’interno della ballroom culture. La polizia sta ancora indagando. Al momento non sono stati effettuati arresti.

Beyoncé ha voluto ricordare Sibley sul proprio sito ufficiale, in home-page, dove si legge “Rest in Power O’Shae Sibley”.

Eric Adams, sindaco di New York, ha parlato di crimine d’odio. Brad Hoylman-Sigal, senatore dello Stato di New York, ha scritto sui social di avere “il cuore spezzato e infuriato nell’apprendere della morte di O’Shae Sibley”.



