Alex Newell e J. Harrison Ghee fanno la storia LGBTQ+ ai Tony Awards 2023, i vincitori

Nella notte italiana New York ha ospitato la 76esima edizione dei Tony Awards, premi Oscar del teatro mai tanto inclusivi come quest’anno. A condurre la serata Ariana DeBose, con Alex Newell e J. Harrison Ghee che hanno riscritto la storia dei Tony Awards perché primi talenti apertamente non binari a vincere un riconoscimento recitativo.

Newell ha vinto il Tony come “Migliore attore in un ruolo da non protagonista in un musical” grazie al ruolo di Lulu in Schucked the Musical. “L’ho sognato per tutta la vita. Mamma ti voglio bene. Grazie per avermi amato incondizionatamente, grazie per avermi insegnato cos’è la forza“, ha esclamato Newell, in lacrime, dal palco. “Vi amo tutti. Grazie per avermi visto Broadway. Non dovrei essere quassù come un bimbo queer, non binario, grasso, nero, del Massachusetts. E a chiunque pensi di non poterlo fare, vi dico che potete fare qualsiasi cosa vi venga in mente.”

Poco dopo la monumentale vittoria di Alex Newell, ex volto di Glee, Ghee ha rifatto la storia LGBTQ+ vincendo il Tony come “Migliore attore protagonista in un musical” per il ruolo di Jerry/Daphne in A qualcuno piace caldo. “Mia madre mi ha cresciuto facendomi capire che i doni che Dio mi ha dato non riguardavano me. Ma di usarli per cambiare il mondo. Per aiutare qualcun altro nel suo viaggio. Quindi grazie per avermi insegnato come vivere, come amare“. Ghee, in lacrime, ha dedicato il premio a “ogni essere umano trans, non binario e di genere non conforme, a cui è stato detto che non potevano essere visti“.

Trionfo assoluto anche per Sean Hayes, indimenticabile Jack in Will and Grace, eletto miglior attore protagonista in una piéce con Good Night, Oscar. Si tratta del primo Tony Award per Sean, in passato vincitore di due Emmy, 4 SAG e un Golden Globe.

Brandon Uranowitz ha vinto il suo primo Tony Award come miglior attore non protagonista per Leopoldstadt, ringraziando il proprio compagno dal palco, mentre Bonnie Milligan ha vinto il Tony come miglior attrice non protagonista per Kimberly Akimbo. Tom Stoppard, regista di Leopoldstadt, ha vinto tutto quello che c’era da vincere, con un potentissimo discorso dal palco rivolto all’importanza dei diritti LGBTQIA, mai come in questo momento sotto assedio.

“Dobbiamo unirci per combattere il razzismo, il suprematismo bianco, l’antisemitimo, la transfobia, dobbiamo farlo tutti altrimenti saremo condannati a rivivere gli orrori della nostra storia”. “Trans, non binari e queer, voi sapete che la vostra grandezza vi ha reso belli e potenti. Le persone qui vi vedono e sono al vostro fianco e combatteranno con voi“.

Tony Awards 2023 – VINCITORI

Best Play

Leopoldstadt

Best Musical

Kimberly Akimbo

Best Revival of a Play

Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog

Best Revival of a Musical

Parade

Best Book of a Musical

Kimberly Akimbo

Best Original Score (Music and/or Lyrics) Written for the Theatre

Kimberly Akimbo – Music: Jeanine Tesori Lyrics: David Lindsay-Abaire

Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Play

Sean Hayes, Good Night, Oscar

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Play

Jodie Comer, Prima Facie

Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Musical

J. Harrison Ghee, Some Like It Hot

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical

Victoria Clark, Kimberly Akimbo

Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Play

Brandon Uranowitz, Leopoldstadt

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Play

Miriam Silverman, The Sign in Sidney Brustein’s Window



Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Musical

Alex Newell, Shucked

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Musical

Bonnie Milligan, Kimberly Akimbo

Best Scenic Design of a Play

Tim Hatley & Andrzej Goulding, Life of Pi

Best Scenic Design of a Musical

Beowulf Boritt, New York, New York

Best Costume Design of a Play

Brigitte Reiffenstuel, Leopoldstadt

Best Costume Design of a Musical

Gregg Barnes, Some Like It Hot

Best Lighting Design of a Play

Tim Lutkin, Life of Pi

Best Lighting Design of a Musical

Natasha Katz, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Best Sound Design of a Play

Carolyn Downing, Life of Pi

Best Sound Design of a Musical

Nevin Steinberg, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Best Direction of a Play

Patrick Marber, Leopoldstadt

Best Direction of a Musical

Michael Arden, Parade

Best Choreography

Casey Nicholaw, Some Like It Hot

Best Orchestrations

Charlie Rosen & Bryan Carter, Some Like It Hot

