Padova Pride Village 2020, weekend di chiusura con Selvaggia Lucarelli

«Ci tengo subito a precisare che non è un libro che vuole dare delle ricette o arrivare a delle conclusioni definitive. – sottolinea Luciano Moia – Il testo nasce dalla volontà di dare seguito alle indicazioni di Papa Francesco contenute nell’Esortazione apostolica post-sinodale “Amoris laetitia”, nella quale il Santo Padre invita a non discriminare nessuna persona sulla base dell’orientamento sessuale e ci spiega che anche le persone con tale orientamento hanno diritto di ricevere dalla Chiesa l’accoglienza e un accompagnamento per scoprire quello che Dio chiede loro nella vita. Da qui è nata l’esigenza di capire a che punto è la Pastorale per le persone omosessuali nelle nostre comunità. L’obbiettivo, dunque, è comprendere dalla voce di chi ha affrontato in maniera approfondita questo tema, qual è lo stato delle cose»

“Chiesa e omosessualità” raccoglie dunque una quindicina di interviste, realizzate tra l’autunno 2018 e l’autunno 2019 e pubblicate poi sul mensile di Avvenire, che hanno coinvolto teologi, studiosi di scienze umane e operatori pastorali.

«Il libro vuole essere un punto di partenza. – conclude Moia – Uno spunto di riflessione su quali aspetti dobbiamo ancora camminare perché anche in questo campo la Chiesa sia l’esperta in umanità e in amore che vuole essere».