Pride Run, il 2 settembre a Padova la prima corsa in Italia dedicata all’inclusività e ai diritti civili

Sabato 2 settembre alle 17.00 da Piazza Garibaldi a Padova si terrà per la prima volta in Italia la Pride Run, manifestazione ludico-sportiva in favore dell’inclusività e dei diritti civili organizzata dai fondatori della Pink Run, che da oltre quattordici anni organizza in città l’evento running per sole donne e il Pride Village Virgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano.

Accolta con favore e coinvolgimento dall’Amministrazione Comunale di Padova, la Pride Run nasce all’insegna dello sport, dell’amicizia e della voglia di stare insieme senza pregiudizi, nella convinzione che la pratica sportiva e il divertimento possano fare da volano nella promozione dei diritti e della libertà di tutte e tutti.

«Padova è sempre stata una città accogliente e aperta e quindi mi fa grande piacere che sia la prima città a ospitare questa manifestazione, di dimensione nazionale, che mette insieme un evento sportivo con solidarietà, diritti e inclusione. – dichiara Sergio Giordani, Sindaco di Padova – Mi piace anche che l’iniziativa sia il frutto della collaborazione tra due realtà profondamente radicate nella nostra città, capaci da una parte di inventare la Pink Run che si corre da oltre 10 anni e dall’altra il Pride Village, che è il più grande festival LGBTQIA+ del nostro Paese a dimostrazione, come dico sempre, che facendo squadra si raggiungono traguardi inimmaginabili. È una manifestazione all’insegna dello sport dell’amicizia, della voglia di stare insieme senza pregiudizi. Una giornata di festa per tutte e tutti come la città di Padova ha dimostrato di saper organizzare ed ospitare in diverse occasioni e che sono certo sarà un grande successo non solo per il numero dei partecipanti ma per lo spirito che la anima».

Tre saranno i percorsi che attraverseranno la città di Padova, 1 Km, 5 km e 10 km, adatti ad ogni livello di preparazione atletica e ad ogni età. Anche i bambini saranno liberi di correre o camminare con i propri genitori. I tragitti sono stati studiati per garantire la partecipazione delle persone con disabilità, che avranno inoltre diritto all’ingresso omaggio al party al Pride Village Virgo insieme al loro accompagnatore. Il punto di partenza per tutti sarà da Piazza Garibaldi, dove, già dalle 11.00 sarà attivo il desk d’iscrizione, dove recuperare anche il pacco corsa, il Pride Shop, il punto vendita di 1/6H e la musica con i DJ set ospitati dal Red Bull Truck. Sarà inoltre possibile depositare uno zaino ritrovandolo poi al guardaroba del Pride Village Virgo, punto di arrivo di tutti i percorsi.

La partenza della Pride Run è fissata per le 17.00. Per tutti è previsto un ristoro all’arrivo, per il solo percorso da 10 Km è previsto un ulteriore ristoro a metà corsa. Al Pride Village Virgo, che aprirà in anticipo per l’occasione, sarà disponibile un servizio docce.

Ma andiamo in ordine, con i tre percorsi appositamente studiati.

Ribattezzata dagli organizzatori con l’hashtag #untaggable, sarà una camminata colorata aperta a tutti dove ciascuno potrà sentirsi libero di vestirsi come meglio preferisce per esprimere tutta la propria personalità senza limiti e senza schemi preconfezionati, manifestando così il proprio orgoglio di essere come è e come si sente. Non è un caso, infatti che il percorso, da Piazza Garibaldi attraversi il ponte di Corso del Popolo, dove il marciapiede è dipinto con i colori della bandiera Rainbow, simbolo di libertà e di rispetto. Di proseguirà attraverso Via Trieste, Via Berchet, Via Rezzonico, e Via Tommaseo, concludendosi all’ingresso principale della Fiera di Padova.

Con partenza sempre da Piazza Garibaldi, il percorso di cinque chilometri percorrerà Via San Fermo, e Via Dante, attraversando Piazza Dei Signori e Piazza Duomo, Via Barbarigo, Via Carlo Dottori, Via Dei Papafava, rientrando poi in Via Marsala. Da Via San Francesco, girerà poi in Via Santa Sofia, Via Altinate, Via Belzoni, raggiungendo poi Via del Portello, Porta Portello, il Lungargine del Piovego. Attraverso Ponte Parco Europa, entrerà in Parco Europa, girerà in Via del Pescarotto, Via Murialdo, e, attraverso Via Rismondo, arriverà all’ingresso della Fiera.

Da Piazza Garibaldi, attraverso Via San Fermo e Via Dante, il percorso 10 km raggiungerà le Piazze per poi girare in Via Dei Tadi raggiungendo Riviera San Benedetto e Riviera Paleocapa. Da Via S. Alberto Magno, attraverserà poi Via P. Paoli, Via Marconi, Via Colombo, Via S. Pio X, Via Albania, Via Cappuccini, Via S. Maria in Vanzo. Passerà per Piazzale Santa Croce per proseguire sulle piste ciclabili di Via Marghera e Via Sanmcheli. Da Pontecorvo, proseguirà per via San Francesco girando poi in via Cesarotti e Via del Santo raggiungendo il Ponte delle Torricelle attraverso Via Rudena, Via Santa Chiara e Via Gualchiere. Si correrà quindi su Via Roma e Via XX Settembre ricongiungendosi al percorso di 5 Km all’altezza di Via dei Papafava. Si girerà quindi in via Marsala, Via Dell’Arco, Via Solferino, via delle Piazze, arrivando poi a Porta portello da Via Altinate, Via Belzoni, Via Paolotti e via Marzolo. Da Ponte Parco Europa, entrerà nel Parco, poi Via del Pescarotto, Via Murialdo, e, attraverso Via Rismondo, si arriverà in Fiera.

La Pride Run si concluderà con un grande Party al Pride Village Virgo, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Alba Parietti e Fernando Proce saranno i presentatori d’eccezione di uno show-evento che vedrà protagonisti Cristiano Malgioglio, Carmen Russo, Regina, Sabrina Bambi, il cantante 24ore e Alberto De Pisis. A chiudere lo show il live di Elettra Lamborghini, che arriverà al Festival LGBTQIA+ con il nuovo album Elettraton. La serata proseguirà in pista fino a notte fonda con il djset dei Disco NoveZeroNove con Luca Morris, Lady Brian, Igor S, Paolo Cecchetto e Nando.

