Paesi Bassi: la sconvolgente popolarità delle terapie di conversione per i giovani LGBT

Una scioccante scoperta, quella rivelata dal rapporto commissionato dal Ministero della Salute dei Paesi Bassi, che ha segnalato quanto siano popolari le terapie riparative per giovani LGBT che vogliono diventare etero. Da quanto si apprende, sarebbero moltissime le persone LGBT a decidere di iniziare questi corsi per “convertirsi all’eterosessualità”, ignorando quanto queste terapie siano dannose e condannate dalla scienza.

I testimoni che hanno affrontato queste terapie parlano di incontro settimanali assieme ad altre persone e colloqui privati con i sacerdoti. La parola d’ordine è sempre la stessa: astinenza.

Depressione, suicidio, disturbi alimentari: i danni psicologici nel rapporto dei Paesi Bassi

Il rapporto spiega che i testimoni che hanno seguito una terapia di conversione nei Paesi Bassi sono usciti dal corso ancora omosessuali, ma con la convinzione che vivessero nel male. A questo disagio, si aggiungono spesso disturbi alimentari, stati di depressione e pensieri suicidi.

Ma c’è un altro problema. Pochissimi, se non nessuno, denuncerà l’abuso psicologico che hanno ricevuto, poiché è una cosa che hanno voluto fare. Quindi, sia dal punto di vista legale che personale, le terapia riparative non sono perseguibili. Le vittime invece continueranno a fare i conti con il loro disagio, che in realtà è solo la possibilità di vivere liberamente.