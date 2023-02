Paola e Chiara regine della “lobby gay”, l’esilarante intervista video a Propaganda Live

0:00 Ascolta l'articolo

La promozione discografica più gay oriented della storia della musica italiana. Dopo aver fatto tremare l’Ariston con Furore, brano che è già tormentone in tutte le discoteche, le playlist, in tutti i luoghi e in tutti i laghi, Paola e Chiara si sono regalate un esilarante sketch nel corso di Propaganda Live.

In una finta intervista ad hoc hanno magnificamente impersonificato “la lobby gay”, specificando di esistere “da sempre come movimento”, mentre “noi siamo in carica dal 2000”, anno di Vamos a Bailar. La fake news della propaganda gender nelle scuole, poi, non ha senso, “perché noi siamo dappertutto, hai presente il giro d’Italia, hai visto la maglia rosa? Siamo noi”.

Ci sono persino delle date da rispettare, come ad esempio il 28 agosto, anniversario del bacio tra Madonna, Britney e Christina Aguilera. “Cos’era il 57 d.C? Noi non abbiamo il calendario gregoriano, noi contiamo gli anni da Cher in poi. Avanti Cher, dopo Cher. È il progresso, è inevitabile!”.

Rendiamo grazie alle sorelle Iezzi.

© Riproduzione Riservata