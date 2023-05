Paola e Chiara a Roma, Emma Marrone sul palco con la bandiera LGBT: “Viva l’amore libero”

0:00 Ascolta l'articolo

Continua senza sosta il successo del “Per sempre tour” di Paola e Chiara che sabato 20 maggio 2023 ha fatto tappa a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, regalando uno spettacolo unico ai migliaia di fan delle sorelle Iezzi che da tempo aspettavano di rivederle insieme sul palco.

Tra una hit e l’altra, come ormai ci hanno abituato, anche in questa sede non è mancato l’ospite speciale: sul palco, infatti, per intonare insieme a loro il brano Fino alla Fine, uno dei singoli del terzo album di Paola e Chiara, “Television”, risalente al 2000, è salita niente poco di meno che la cantante salentina Emma Marrone.

Un’esibizione mozzafiato che è subito diventata virale sui social per la sintonia pazzesca che le tre artiste hanno dimostrato di avere sul palco, accompagnate dal corpo di ballo che ormai abbiamo imparato a conoscere e ad amare.

Al termine dell’esibizione Emma, insieme alle due cantanti, ha sventolato la bandiera arcobaleno e ha lanciato un appello per i diritti LGBT+: “Viva l’amore libero. Non dobbiamo aspettarci solo determinati situazioni come il Pride ma bisogna metterci la faccia ogni giorno per diventare persone migliori”.

A questo punto, dopo un boato di apprezzamento da parte del pubblico, la cantante salentina ha intonato insieme a Paola e Chiara il suo nuovo singolo, Mezzo Mondo, emozionandosi per l’enorme affetto ricevuto.

Insomma, uno spettacolo straordinario che proprio Emma qualche ora dopo ha voluto commentare sui social così: “Fino alla fine @paolaiezzireal e @chiaraiezzi_official vi si ama tanto“.

La reazione dei social all’esibizione di Paola e Chiara insieme a Emma!

