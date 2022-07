Paola e Chiara di nuovo insieme, è reunion a Milano sulle note di Festival – i video

< 1 min. di lettura

25 anni fa si presentarono al Festival di Sanremo, nella sezione nuove proposte, vincendo con l’iconica “Amici come prima“. Il prossimo anno saranno 10 anni senza Paola e Chiara, ferme dal 2013 con Giungla, ottavo album in studio di coppia, prima della rottura e delle carriere separate. In questi nove anni Paola Iezzi ha realizzato un ep e un disco da solista, trasformandosi in DJ, mentre Chiara si è data alla recitazione, prendendo parte nel 2015 a The Voice of Italy 3 come concorrente.

Dopo anni di dissapori, le due sorelle si sono ritrovate, con un evento andato in scena a Milano che ha terremotato i social. Perché Chiara è comparsa al fianco di Paola nel pieno di un dj set in una boutique della città. Di nuovo insieme, di nuovo Paola e Chiara, come se fossimo ancora nell’indimenticata estate del 2002, quando il disco Festival travolse le classifiche trasformandole in indiscusse icone gay. Nel corso della serata le due Iezzi sono tornate a cantare e a ballare insieme, sulle note di “Festival”, uscito esattamente 20 anni or sono, e “Viva el amor!”, facendo sognare migliaia di fan.

Perché una reunion a 10 anni dall’addio sarebbe cosa buona e giusta, tornando magari a Sanremo dove tutto ebbe inizio, 18 anni dopo l’incompresa partecipazione con “A modo mio“, subito eliminata nel Festival a ‘gironi’ di Paolo Bonolis. D’altronde se la lanciatissima Elodie cita dichiaratamente Paola e Chiara con il suo ultimo tormentone Tribale, perché non catapultare in radio le dirette interessate?

