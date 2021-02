Paola Iezzi a Stoccolma per lavorare al nuovo album di inediti: “Non vedo l’ora che esca!”

2 minuti di lettura

Paola Iezzi sta lavorando al suo nuovo album di inediti. La cantautrice, polistrumentista e dj, salita alla ribalta per la collaborazione con la sorella Chiara, ha da tempo intrapreso la carriera da solista. Dopo la pubblicazione di una lunga serie di singoli e di EP (Da Lovenight a Ridi, passando per Mon Amour), e nel 2017 dell’album natalizio A Merry Little Christmas, Paola Iezzi sta completando la scrittura e la produzione del prossimo lavoro discografico nella città di Stoccolma.

Partita ormai da Milano più di quattro mesi fa, Paola Iezzi ha raggiunto la capitale svedese per respirare l’atmosfera musicale del Nord Europa e registrare i provini dei suoi nuovi brani. “Ci sarà Stoccolma nell’album“, ha rivelato nelle sue Instagram Stories, dove quotidianamente risponde alle domande dei fan, curiosi di conoscere dettagli sulla prossima pubblicazione. Ancora non definita la data di uscita dell’album, ancora privo di nome, così come quella del primo singolo promozionale.

Per il momento sono ancora in fase di scrittura, il grosso l’ho scritto, sto facendo i provini e ho quasi finito. Si tratterà di un bel progetto consistente, finalmente un album. Non vedo l’ora che esca, ci vorrà un po’ ma c’è. Sono così fiera, orgogliosa e felice di questo nuovo progetto che non sto nella pelle. Ora non ho urgenza di tornare a Milano, finché non ho finito rimarrò a Stoccolma dove sto facendo la cosa che amo. Dovevo rimanere 15 giorni, invece…

Inoltre, Paola Iezzi ha deciso di non sbilanciarsi sul genere e sul sound dei prossimi brani, che tuttavia potrebbero essere influenzati dai ritmi che vanno per la maggiore in Svezia, dance pop ed elettronici. D’altronde, anche i produttori del nuovo album sono locali, come rivelato in un’intervista a Red Ronnie dello scorso dicembre. “Non mi sto mettendo fretta, quando sarà tutto pronto uscirà, non ho delle tempistiche vere e proprie“, ha rivelato tramite i suoi canali social l’artista, che per via della pandemia da Covid-19 ha dovuto rallentare la realizzazione del disco. Che possa contenere delle hit adatte alla stagione estiva, sull’onda di LTM con MYSS KETA del 2020 e Gli occhi del perdono del 2019?