Paola Turci sposa Francesca Pascale, sabato l’unione civile

L’unione civile all’improvviso. Sabato pomeriggio, giorno del Milano Pride, Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, si uniranno civilmente a Montalcino, in Toscana, con successiva festa al castello di Velona. A darne notizia il Corriere della Sera.

Sui social delle dirette interessate, che non hanno mai confermato e/o smentito i rumor relativi alla loro love story, nessuna ufficialità. Due anni fa, come dimenticarlo, fu il settimanale Oggi a paparazzare Turci e Pascale insieme, in barca, in atteggiamenti intimi, tra baci e abbracci. “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei“, commentò la cantante allo stesso magazine, per poi ribadire il concetto dalle pagine di F: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna“.

Pascale, 36enne di Napoli, è stata a lungo la compagna di Silvio Berlusconi, con presunta “buonuscita” da 20 milioni di euro e mantenimento di un milione di euro l’anno in suo favore da parte dell’ex premier, oggi affiancato dalla 30enne deputata di Forza Italia Marta Fascina. Turci, 57enne, ha nel 2010 sposato il giornalista Andrea Amato, lasciato nel 2012.

