Francesca Pascale attacca Vaticano e Forza Italia: ‘Mi sbattezzo, Chiesa omofoba mi ha deluso’

2 minuti di lettura

Francesca Pascale, showgirl, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha dimostrato tutta la sua delusione nei confronti della Chiesa, dopo la nota in cui la Santa Sede richiedeva modifiche al ddl Zan. E avrebbe già avviato le pratiche per sbattezzarsi.

La 36enne da anni ormai si è posta dalla parte della comunità LGBT, e già ad aprile e a maggio era intervenuta a sostegno proprio della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Ora, in un’intervista a Repubblica, ha anche espresso la sua volontà di sbattezzarsi, per la delusione che sta provando, da persone credente quale è.

Sono pronta a ‘sbattezzarmi’: resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha deluso. Lo sbattezzo è per me un atto nei confronti di quella Chiesa che dimentica il Vangelo. Il Vaticano dovrebbe fare una rivoluzione, se non vuole perdere fedeli.

E in tema di diritti civili, Francesca Pascale dimostra di pensare con la sua testa:

Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi chiede: perché? Io gli rispondo: perché ci credo. Questa volta non sono d’accordo con lui e spero cambi idea.

Francesca Pascale anche contro Forza Italia

Nella sua intervista, Pascale punta il dito anche verso Forza Italia, che ieri a presentato ben 160 emendamenti. Insieme a Italia Viva, Fratelli d’Italia e Lega, contro il ddl Zan sono arrivati circa 1000 emendamenti, fatto che porterà sicuramente a un slittamento dei lavori al prossimo autunno.

Pascale spera anche che i senatori di Forza Italia ripensino la loro posizione sul voto, al momento ovviamente contrario.

Almeno la metà dell’elettorato forzista la pensa come me, come Elio Vito, Stefania Prestigiacomo, Renata Polverini e gli altri che alla Camera hanno già votato a favore e come Barbara Masini che al Senato si appresta a farlo. Masini in aula ha fatto coming out. Però l’altra cosa che mi dispiace è che si pensi debbano votare pro ddl Zan gli interessati, gli omosessuali. Questa è una legge che devono votare tutte le persone perbene. Mi dà amarezza una politica che non si assume la responsabilità neppure davanti alle aggressioni verso gli omosessuali.

E ribadisce il suo pieno appoggio al testo

Pascale conferma la sua approvazione: