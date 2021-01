Papà gay diventa virale per i consigli sul sesso al figlio gay adottivo, il video

Austin e suo padre Craig hanno preso parte a un gioco di bevute per Cut over the New Year. Semplici le regole. Rispondere a domande imbarazzanti oppure bere un bicchierino. Craig è gay e ha adottato Austin, a sua volta gay dichiarato, quando quest’ultimo aveva 13 anni, dopo essere stato cresciuto da genitori “odiosi e omofobi”.

Il gioco ha presto presto la strada delle domande che in famiglia solo solitamente considerate molto imbarazzanti. “Hai qualche consiglio sul sesso da darmi?“, ha chiesto Austin, che ha così stuzzicato papà Craig, interessato a scoprire “chi è la persona più anziana con cui hai fatto sesso?“. Un 50enne, ha replicato senza problema il giovane, con il padre interessato a scoprire se l’avesse fatto per soldi. Tutto questo, va detto, con toni visibilmente scherzosi, fino a quando Craig ha mollato la presa nei confronti del figlio: “Divertiti. Il sesso non è il male. È una delle cose più potenti e belle che due persone possano mai condividere“.

“Bè, a volte sono più di due” ha provocatoriamente risposto Austin, prima di concentrarsi sull’omofobia vissuta in prima persona, ringraziando il padre adottivo per averlo salvato. “Ci sono persone cattive in questo mondo, e se mai ti imbatti in una di queste, una persona ignorante, anni di dedizione in una relazione come quella tra noi due potrebbero essere strappati dalle nostre vite. Non so come sarebbe il mio mondo senza di te“.

Tantissimi i commenti al video, con uno spettatore che ha applaudito Craig, perché “se tutti i papà fossero così premurosi, ora avremmo le macchine volanti“. Un altro ha definito Craig “un padre del 2080“, mentre un commentatore ha sottolineato come Craig sembri “un padre così premuroso e buono. Io sono eterosessuale e mio padre è morto quando avevo 3 anni, mi sarebbe piaciuto avere un padre come questo“.