Pechino 2022, è oro olimpico Canada nell’hockey con 7 giocatrici dichiaratamente queer

Erano le favorite della vigilia e hanno mantenuto fede al pronostico. Il Canada ha trionfato nell’hockey femminile alle olimpiadi invernali di Pechino, vincendo l’oro contro gli Stati Uniti d’America. Decisiva la canadese Marie-Philip Poulin, autrice di una doppietta nel 3-2 finale alle americane. Vendicata la finalissima di Pyeongchang 2018, quando vinsero le statunitensi sulle canadesi.

Ancor prima del via olimpico il Canada aveva già fatto la storia in quanto mai una squadra si era presentata con così tanti atleti dichiaratamente LGBTQ+.

In questo caso sono ben 7, ovvero Brianne Jenner, Erin Ambrose, Emily Clark, Mélodie Daoust, Jamie Lee Rattray, Jill Saulnier e Micah Zandee-Hart. 7 medaglie d’oro per 7 atlete orgogliosamente e serenamente dichiarate, in un’Olimpiade che aveva già visto arrivare l’epico oro dell’olandese Ireen Wüst e l’oro dei record del francese Guillaume Cizeron, atleti a loro volta dichiaratamente queer.

Per l’hockey femminile canadese un trionfo annunciato, il 5° oro olimpico della sua storia in 7 edizioni. Le uniche due Olimpiadi in cui il Canada femminile non ha vinto la più preziosa delle medaglie sono comunque arrivati due argenti, dietro proprio gli Stati Uniti d’America.

Foto cover: Instagram Olimpiadi

