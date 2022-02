Pechino 2022, dopo il coming out Guillaume Cizeron vince l’oro olimpico con nuovo record del mondo – VIDEO

2 minuti di lettura

27enne danzatore su ghiaccio francese già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pyeongchang del 2018, Guillaume Cizeron ha appena vinto l’oro olimpico a Pechino 2022 nella danza su ghiaccio insieme a Gabriella Papadakis. Super favoriti della vigilia, i due hanno ammaliato pubblico e giurati, tanto da conquistare un punteggio record di 226.98. Battuti i russi Sinitsina-Kasparov e gli statunitensi Hubbell-Donohue.

In passato quattro volte campione del mondo (2015, 2016, 2018 e 2019) e cinque volte campione europeo (dal 2015 al 2019), oltre ad essere stato sei volte campione nazionale francese (dal 2015 al 2020) e vincitore di due finali del Grand Prix (2017-18 e 2019-20), Cizeron ha fatto coming out nel 2020, presentando al mondo il proprio fidanzato. “Volevo condividerlo pubblicamente perché era la giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia“, ha poi rivelato al magazine Tetu. “Mi sono detto che vivendo a Montreal, una delle città in cui ci si sente più liberi come persone della comunità LGBT, tendiamo a dimenticare come questo non sia così ovunque, tanto in Canada quanto in altri Paesi, Francia compresa. Quindi esporsi serve alla causa. Negli ultimi mesi ne ho parlato con molte persone che mi circondano e fanno parte della comunità, alcune di queste sono attivisti e mi hanno più volte rimarcato fino a che punto un coming out possa avere un impatto sociale. Ciò che mi ha inizialmente trattenuto è stato il fatto che ho sempre pensato di non dover fare coming out. Sono rimasto piuttosto sorpreso dal fatto che la gente abbia fatto così tanti commenti positivi, questo mi ha reso felice. Nonostante tutto, ci sono state 200 o 300 persone che hanno smesso di seguirmi, su 84.000. Ho l’impressione che gli sportivi dichiaratamente gay siano famosi soprattutto in quanto sportivi gay. Non voglio essere il pattinatore gay, ma il pattinatore che ha vinto delle medaglie. Ma penso che sia ancora necessario combattere affinché le cose si evolvano in questa direzione“.

Quello vinto da Cizeron è il secondo oro “queer” delle olimpiadi invernali cinesi, dopo lo storico trionfo firmato Ireen Wust, pattinatrice di velocità olandese che ha fatto la storia vincendo la sua 5° Olimpiade consecutiva. Nessuno mai come lei

© Riproduzione Riservata