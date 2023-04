0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

In attesa che diventi la colonna sonora ufficiale del prossimo Roma Pride 2023, Furore di Paola e Chiara ha conquistato davvero tutti. Sui social come in tv, infatti, a distanza di due mesi è ancora molto facile imbattersi in particolarissime rivisitazioni o cover della super hit sfornata dalla sorelle Iezzi in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

A dare il via a quello che sembra essere diventato un vero e proprio trend, però, sono state proprio Paola e Chiara che in contemporanea con il rilascio del loro singolo hanno pubblicato sui social la coreografia ufficiale che, neanche a dirlo, è diventata immediatamente virale. Da quel momento tutti, nessuno escluso, hanno iniziato a cantarla e a ballarla.

E così, in queste ultime settimane sia sui social che in tv abbiamo assistito a delle performance mozzafiato che vale la pena menzionare. La medaglia d’oro va, senza alcuna ombra di dubbio, a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che in occasione del guanto di sfida prof della terza puntata del Serale di Amici hanno scelto di cantare proprio Furore, con tanto di parrucche e vestiti di paillettes.

La medaglia d’argento, invece, non può che andare alla puzzola de Il cantante Mascherato che si è esibita sulle note di “In questa notte di sole, Furore, furore, Amarsi e fare rumore, Nel mio respiro tu” in compagnia di un delizioso corpo di ballo, incantando tutti i telespettatori del sabato sera di Rai 1.

Quelle appena citate, però, non sono le uniche due esibizioni degne di nota: entrano a pieno titolo in questa carrellata anche la rivisitazione del duo comico Palla e Chiatta che hanno pubblicato sui social la loro personalissima Cenone o ancora la cover di Laura Pausini cantata in diretta su Rai Radio 2.

Insomma, Paola e Chiara sono riuscite a sfornare ancora una volta una super hit che siamo certi saprà farci cantare e ballare ancora a lungo, anche nelle sue versioni non originali frutto dell’estro ironico dei comici e del popolo del web.

Ora però è giunto il momento di goderci una carrellata del meglio del peggio delle rivisitazioni di Furore apparse nelle ultime settimane sui social!

Le migliori rivisitazioni social di “Furore” di Paola e Chiara!

