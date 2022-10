Madonna ha fatto coming out come gay?

2 min. di lettura

Madonna è una maga nel saper far parlare di sé, oggi come trent’anni fa. Che sia un nuovo video più saffico che mai o un TikTok.

Nelle ultime ore la popstar più famosa del mondo sta facendo speculare il web con un video che potrebbe (o no?) essere un coming out. Nel TikTok, Madonna cerca di centrare il cestino con delle mutandine rosa, scrivendo: “Se non faccio centro, sono gay”. Naturalmente, le mutande non fanno canestro e Madonna fa spallucce soddisfatta.

Libero cazzeggio? Coming out all’acqua di rose? Provocazione fine a sé stessa? Qualunque sia la risposta, il video di appena 4 secondi ha raggiunto oltre 13.2 milioni di visualizzazioni e fatto il giro del web: “Ho appena assistito al coming out di Madonna? Buon per lei” scrive uno dei miliardi di tweet, affiancato da chi l’ha trovato solo un tentativo superficiale di attirare l’attenzione: “Sta divulgando roba nosense solo per restare rilevante” scrivono altri tweet.

Nonostante le sue relazioni pubbliche sono sempre state con uomini – da Sean Penn a Guy Ritchie, ma anche chiacchierati flirt mai confermati con Dennis Rodman, Tupac, Michael Jackson, e Vanilla Ice – ripercorrendo la carriera di Madonna, per molti un ipotetico coming out di Madonna non sarebbe una grandissima sorpresa: “Penso che tutti hanno una natura bisessuale” disse in un’intervista del 1991 per The Advocate, per poi concludere: “Questa è la mia teoria. Potrei sbagliarmi. Non dirò di non aver mai dormito con una donna, ma amo gli uomini”.

Oltre alla celebre limonata del 2003 sul palco dei VMAs insieme a Britney Spears e Christina Aguilera, lo scorso Giugno Madonna ha anche baciato sul palco del New York Pride la rapper Tokischa, con tanto di video musicale super ammiccante per il nuovo remix, Hung Up On Tokischa.

