Ebbe una relazione di 4 anni con il fotografo tedesco Horst P. Horst.

A Parigi visse “sperimentando una serie di rapporti liberi e anticonformistici”: diede addirittura scandalo quando Umberto Monaldi, un suo giovane amante lo riportò forzatamente in Italia.

Nelle sue opere cinematografiche, l’omosessualità è rappresentata, in maniera non troppo velata, nel film “Morte a Venezia” (1971), seppur per molti non sia proprio la rappresentazione ideale che ci si aspetti da un omosessuale dichiarato.

Ad ogni modo, nel 1945, Luchino Visconti scrisse che per lui l’omosessualità non era più un problema e non aveva le stesse paranoie religiose che tormentavano Pier Paolo Pasolini.

Hans Christian Andersen

Non tutti sono a conoscenza delle emozioni e del vissuto che hanno portato Hans Christian Andersen a scrivere una tra le fiabe più conosciute al mondo, “La Sirenetta”.

Dietro questa storia per bambini, pubblicata per la prima volta in una raccolta del 1837, c’è un amore omosessuale non corrisposto. Fu, infatti, scritta dopo che lo scrittore si dichiarò nei confronti dell’amico Edvar Collin, il quale ebbe, tuttavia, una reazione di estremo disgusto quando Andersen gli recapitò lettere di questo tenore: “ti desidero come se tu fossi una splendida fanciulla della Calabria”, “i miei sentimenti nei tuoi confronti sono quelli di una donna”, “La femminilità della mia natura e della nostra amicizia, come i Misteri, non deve essere interpretata”.