Pete Buttigieg, nuovo lavoro presso un’università Cattolica: protestano i cattoestremisti

Storico primo candidato dichiaratamente gay alla Casa Bianca, Pete Buttigieg, ritiratosi in favore di Joe Biden ed ex sindaco di South Bend, ha trovato un nuovo lavoro presso il Notre Dame Institute for Advanced Study, nel New Jersey.

“Sono lieto di entrare a far parte di questa comunità accademica per proseguire la ricerca su uno dei temi più salienti del nostro tempo: la natura della fiducia”, ha detto Buttigieg in una dichiarazione ufficiale. “Non vedo l’ora di impegnarmi con docenti e studenti di varie discipline per portare avanti un’indagine approfondita e ad ampio raggio”.

Le polemiche non sono mancate, visto e considerato che la Notre Dame Institute è un’università Cattolica. William Dempsey, laureato in quest’istituto nel 1952, ha attaccato anche il marito di Pete, Chasten Buttigieg, perché ora riceverà “benefici coniugali“. Dempsey ha poi sottolineato come la “presenza di Pete” fermerà radicalmente quelle voci che voglio insegnare “la dottrina cattolica“, minando “radicalmente chiunque” osi “insegnare l’autentico cattolicesimo“.

“Ha molte posizioni completamente in contrasto con il Vangelo: vive in un matrimonio omosessuale, sostiene l’aborto e ha opinioni sulla libertà religiosa che limiterebbero fortemente tale libertà”, ha proseguito Janet Smith, ex professoressa di filosofia presso la Notre Dame. Fortunatamente, la NDIAS si è detta entusiasta della new entry Buttigieg, come rimarcato dalla direttrice Meghan Sullivan e da John A. O’Brien, professore di filosofia. “Abbiamo bisogno più che mai che studiosi e leader politici lavorino insieme, generando intuizioni che renderanno più forti le istituzioni democratiche e promuoveranno in modi creativi il bene comune”.