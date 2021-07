Piacenza, comune vieta spettacolo drag: “È diseducativo” – VIDEO

2 minuti di lettura

Chi ha paura delle drag queen? Il comune di Piacenza, a trazione leghista. È stato infatti vietato uno spettacolo drag che si sarebbe dovuto tenere in un centro di aggregazione giovanile, lo Spazio 4, come svelato dal quotidiano piacentino Libertà. Il motivo? “La parte dell’evento che prevedeva l’esibizione delle drag queen non è stata autorizzata in quanto la manifestazione si tiene all’interno di un centro di aggregazione comunale, affidato tramite concessione con obiettivo principale quello di essere un centro educativo: l’iniziativa non è quindi coerente con le finalità dello spazio comunale“. Parole e pensieri dell’assessore alle politiche giovanili della Lega Luca Zandonelli. Peccato che nello stesso spazio, in passato, si siano tenuti concerti e spettacoli di ogni tipo, metal compreso.

In quest’occasione si parla di una serata di beneficenza organizzata da Arcigay Piacenza Lambda e Arci Piacenza, per ricordare l’inizio della lotta contro le discriminazioni, cioè i moti di Stonewall a New York nel 1969. Moti che videro drag queen e transessuali in prima fila, contro i soprusi della polizia. “Prendiamo tristemente atto di tale ordine, peraltro firmato da un dirigente comunale; nessuno della Giunta ha avuto il coraggio di metterci la faccia ufficialmente“, hanno replicato da Arcigay. “Ci hanno sostenzialmente intimato di non fare questo spettacolo. Le drag queen saranno presenti ma non si esibiranno“.

Ci rammarica vedere questa censura da parte della Giunta, verso uno spettacolo tanto ironico quanto popolare, lo dimostra il fatto che avevamo già raggiunto quasi 200 prenotazioni di ingresso. Prenotazioni da parte di tante persone, di diversa età, sesso, estrazione culturale, etero e omosessuali indifferentemente. Era uno spettacolo per tutti i piacentini. Per fare cultura divertendosi. Certamente non è questa la Piacenza che vogliamo. Sognamo una città aperta e ricca di colori. Che prosperi arricchendosi delle differenze, non sopprimendole.

E noi dovremmo ‘mediare’ sul DDL Zan con questa gente qua, spaventata da uno spettacolo drag?