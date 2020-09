Quali sono le principali tipologie di piercing al pene

Qui di seguito puoi trovare elencate le principali tipologie di piercing al pene con una breve descrizione a riguardo di ognuna di esse.

Prince Albert

Tra i piercing più in voga del momento e meno dolorosi in assoluto, c’è il Prince Albert che viene eseguito sulla giuntura tra il glande e la parte terminale del pene. Questo piercing esce dall’uretra. È considerato uno tra i più eccitanti in assoluto. Ha un tempo di guarigione di circa 4 mesi.

Piercing al frenulo del pene

Chiamato anche Frenulum, viene realizzato tramite la foratura del frenulo del pene, ovvero quel sottile tessuto elastico che collega il glande al prepuzio. Anch’esso, insieme al Prince Albert, è tra i piercing al pene più popolari per via della stimolazione durante il sesso. Può guarire prima rispetto al Prince Albert (all’incirca in 2 mesi) ma, come per qualsiasi tipologia di piercing, va tenuto sempre curato per un po’ di tempo, al fine di evitare infezioni.

Ampallang

L’ampallang è tra le tipologie di piercing al pene più dolorose: trapassa in orizzontale il glande del pene. Molti piercer applicano l’ampallang quando il pene è in stato di riposo. Serve che il pene sia eretto soltanto per valutare la lunghezza della barretta metallica da inserire tramite la foratura.