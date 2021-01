Pietro Turano diffamato da giornale free omofobo di Milano, scatta la denuncia

16 paginette quasi orgogliosamente omofobe, misogine, xenofobe, che da 4 anni finiscono gratuitamente nelle case di Milano. Informa Milano è un giornale free che in uno degli ultimi numeri ha pesantemente diffamato Piero Turano, volto di SKAM Italia nonché vicepresidente Arcigay Roma, nello staff del Gay Center di Roma e consigliere nazionale Arcigay. Nel giornale in questione hanno preso una vecchia campagna Arcigay su strumenti e strategie di prevenzione contro l’HIV con Turano protagonista, e l’hanno marchiata con l’omofobia.

Sul cartello che Pietro teneva in mano c’era scritto “Io uso la PreP“. Su Informa Milano quel cartello è stato ritoccato con tutt’altro tipo di messaggio: “Voglio fare il maiale come mi pare. E lo stato deve darmi gli strumenti per farlo senza ammalarmi“, con tanto di hastag #SoQuelloCheFaccio, Faccio Schifo.

“Quello che gli altri non vi dicono” è il motto“, scrive Pietro sui social riferendosi al giornale. “Ho scoperto di cosa e di chi si tratta, ma non ho intenzione di fargli pubblicità. Non voglio citare nessuno, se non in tribunale. Hanno già tutto in mano gli avvocati. Perché nessuno ha il diritto di utilizzare la mia faccia senza consenso per diffondere odio. Diffondere odio non è libertà, tantomeno usare l’immagine altrui per farlo, sperando di passarla liscia. Gli odiatori dovranno pagare… e pagheranno“.

Simone Alliva, via l’Espresso, ha ricostruito la genesi di questo Informa Milano, nato nel giugno del 2016, a firma Angelo Mandelli, anti-abortista nonché attivista di “Pro-Vita Onlus”, l’associazione capofila del Family Day.

Anche Arcigay ha attivato i propri legali.