La Polonia omofoba torna a scagliarsi contro la comunità LGBT: arrestata un’attivista

Ma non solo. La donna, durante la campagna elettorale appena conclusa aveva manifestato contro un furgone che circolava lungo tutta la Polonia, che ai lati del mezzo raffigurava le persone omosessuali come dei pedofili.

È inutile anche specificarlo. Se sostieni un’idea in contrasto con il governo, in Polonia rischi l’arresto. E, forse, anche una condanna.

Questo, in un Paese europeo, si chiama repressione. Una repressione nei confronti di una minoranza, quella LGBT. Nel suo intervento, Rémy Bonny spiega:

Ho visto prove audiovisive convincenti in cui la polizia ha usato violenza sproporzionata durante l’arresto. Małgorzata ha ora assistenza legale professionale. Per motivi legali, aspetteremo a pubblicare le prove in nostro possesso fino a quando non sarà chiusa l’indagine.

Negli ultimi anni, le riforme giudiziarie hanno portato a poca indipendenza per la magistratura. Il Procuratore Generale è il Ministro della Giustizia, un politico PiS. Vi sono serie ragioni per temere che Małgorzata non possa ottenere un processo equo.

Sono abituato a vedere simili arresti in Russia. È un peccato per l’Unione europea che permetta alle persone LGBTQ di essere detenute e abusate dalla violenza dello Stato. Chiamo l’UE affinché intervenga immediatamente. Non possiamo accettare la persecuzione di qualsiasi minoranza nell’UE.