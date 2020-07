Pompiere gay ucciso dopo aver flirtato con coppia etero

Attualmente, incredibile ma vero, non esistono leggi in vigore nel Tennessee che impedirebbero a Wells di usare in propria difesa la strada del ‘gay panic’, che afferma come la colpa sia da attribuire alla sessualità della vittima, colpevole di aver scatenato la rabbia cieca dell’aggressore. Una ‘tattica’ legale abbondantemente screditata e completamente vietata in soli 11 Stati d’America.

Nel frattempo, i pompieri di Memphis sono in lutto. “Sono senza parole. Era un grande pompiere”, ha rimarcato Joe Norman della Memphis Firefighters Association. “Ho spesso lavorato con lui. Era sempre estroverso, energico e felice”. “Le nostre più sincere condoglianze si estendono alla sua famiglia, agli amici e ai fratelli e sorelle del dipartimento dei vigili del fuoco di Memphis“, ha dichiarato Chief Sweat. “RIP Mack Bond.”

Two arrests were made in this case. Carlton Wells was charged with second-degree murder and convicted felon in possession of a handgun.

Danielle Mack was charged with tampering with/ fabricating evidence. pic.twitter.com/DcSu3WnIaZ

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) July 18, 2020