Pride Month 2020: le parate non ci saranno, ma la nostra battaglia non si fermerà mai

Il 30 maggio si sarebbe dovuto tenere il Piacenza Pride 2020. Sarebbe stata la prima parata in Italia di quest’anno. Il Covid 19 ha scombinato tutti i piani per questo singolare Pride Month. Ma non per questo la comunità LGBT si è arresa. Le battaglie per richiedere pari diritti, una legge contro l’omotransfobia, il matrimonio egualitario, le adozioni e l’essere riconosciuti come famiglia non si fermeranno mai, nemmeno con una pandemia.

Il Pride Month è un insieme di appuntamenti a giugno, per ricordare quanto accaduto il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione allo Stonewall Inn, un celebre bar LGBT di New York, fermando tutti i presenti. Ma quella notte, a differenza delle altre volte, alcune persone si ribellarono, attaccando gli agenti, che dovettero chiamare rinforzi per bloccare la protesta.

Per la prima volta, quella notte la comunità LGBT si fece sentire.

La madre dell’orgoglio: Brenda Howard

Brenda Howard si potrebbe definire la madre del Pride Month. Un anno dopo la rivolta di Stonewall, organizzò la Gay Pride Week e la Christopher Street Liberation Day Parade. Così è nato il primo pride della storia. E da quell’anno, le parate di sono svolte sempre di più, in quasi tutto il mondo. Anche dove essere gay può costare la vita.