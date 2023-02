Priscilla torna a teatro: vieni a vederla con Gay.it? Accrediti e codici promo

0:00 Ascolta l'articolo

Priscilla, la Regina del Deserto il musical, dal 1 al 26 Marzo torna a Milano, al Teatro Degli Arcimboldi, ed è pronta a catapultarvi in un viaggio indimenticabile.

Priscilla, Regina del Deserto, è quel cult intramontabile che tra grande schermo e teatro, oggi festeggia 10 anni di rocambolesche avventure on the road, tra (s)regolatezza e irriverenza.

Ed in quanto principale community LGBTQ+ italiana, GAY.IT! offre la possibilità ai propri amici (VOI) di ricevere un invito esclusivo per assistere allo spettacolo, e per chi non sarà tra i fortunati, di usufruire un codice sconto dedicato per acquistare i biglietti. Leggi tutto l’articolo per scoprire come.

Visto da più di 10.000.000 di spettatori in tutto il mondo (di cui 300.000 solo in Italia) e vincitore di 2 Tony Awards, il musical australiano scritto da Stephan Elliott e Allan Scott e tratto dall’omonimo film ‘Le avventure di Priscilla Regina del Deserto‘ – vincitore del Premio Oscar ai Miglior Costumi nel 1995 e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes – racconta l’incredibile storia di Bernadette Bassenger, donna transgender che insieme alle due amiche drag queen Mitzi Del Bra e Felicia Jollygoodfellow (interpretati da Simone Leonardi, Antonello Angiolillo, e Mirko Ranùche).

Dopo la morte del compagno di Bernadette le tre salpano a bordo del torpedone rinominato ‘Priscilla’ e attraversano i deserti di Alice Springs per andare ad esibirsi al Lasseters Hotel Casino ripercorrendo ricordi, gioie, e dolori di una vita insieme.

26 performer, 500 costumi, 60 parrucche, 150 paia di scarpe, 200 cappelli in tripudio di paillettes e lustrini per celebrare un racconto d’amicizia tra ‘outcast’ che nemmeno per una volta chiedono il permesso per esser sé stess*, ma lo rivendicano a gran voce tra numeri musicali strepitosi a ritmo di classici intramontabili: da “I Will Survive” e “It’s Raining Men” a La traviata e “Follie! Delirio vano è questo. Sempre libera”.

È un viaggio dove chiunque è benvenut*, e dove la diversità non fa paura a nessun*, ma al contrario, partecipa ad una festa che è un trionfo di diversità e inclusione.

Priscilla, la regina del deserto, come avere i biglietti scontati

Potete utilizzare il codice sconto PRISCILLA4U acquistando i biglietti sul sito del Teatro Arcimboldi per usufruire di uno sconto del 20%

Priscilla, l’invito Gay.it

I primi 50 fortunati potranno fare richieste per 1 ingresso omaggio per Priscilla al Teatro degli Arcimboldi di Milano nei giorni

Giovedì 02/03 ore 21:00

Venerdì 03/03 ore 21:00

Martedì 07/03 ore 21:00

Compilando il modulo qui sotto. I biglietti saranno riservati in ordine temporale e non possiamo garantire che tutte le richieste vengano soddisfatte.

Caricamento… Caricamento…

© Riproduzione Riservata