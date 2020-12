Ragazzo aggredito perché gay ha il terrore di denunciarlo alla polizia: “Mi hanno già umiliato”

Un ragazzo gay è stato picchiato e scaraventato in terra da un uomo che gli ha urlato contro insulti omofobi. L’aggressione, denunciata via social e avvenuta in Belgio, ha visto come protagonista Eric, che ha raccontato al magazine Tetu come sia stato attaccato in pieno giorno a Charleroi. L’aggressore, improvvisamente e senza alcun preavviso, gli ha urlato “sporco froc*o” e l’ha preso a pugni. Il delinquente è subito scappato.

Ma ora il giovane ha paura di denunciare il tutto alla polizia. Questo perché sei anni fa aveva avuto una relazione violenta con il suo ex ragazzo. Quando cercò di denunciare gli abusi alla polizia, gli dissero testualmente “hai una bella faccia da froc*o“, rifiutandosi ad aiutarlo per risolvere il suo “problema da froc*o“. Uno choc che il giovane non ha mai superato. Eric provò a parlare con i loro supervisori ma venne minacciato, gli intimarono di “stare attento” perché la polizia “non verrà mai più ad aiutarti”, se denunci qualcuno di loro.

“Non sono mai stato attaccato da qualcuno che non conoscevo, ma ora so che Charleroi non è la terra degli orsetti del cuore”, ha poi proseguito Eric, sottolineando di non aver mai avuto problemi di omofobia quando viveva a Bruxelles. Riacquistata rapidamente la calma il giovane è corso a casa, chiudendosi la porta dietro alle spalle. Ha scritto del suo calvario sui social media, poi ha trascorso il resto della notte ferito e spaventato. Il suo medico gli ha detto di prendersi una settimana di riposo dal lavoro e di vedere un neurologo per ulteriori esami.

Pur di non “correre il rischio di essere insultato di nuovo“, Eric non vuole chiedere aiuto alle autorità. “È per questo che non credo nella giustizia belga“, ha amaramente concluso.