Raid con uova e spari, anni di insulti omofobi: Luca e Fermo decidono di andarsene dal paese

Uova, spari, raid notturni insulti omofobi. Questo devono sopportare Luca Ceppi e Fermo Landini, rispettivamente di 69 e 59 anni. La coppia gay vive a Mornico Losana, un paese di 600 anime, nell’Oltrepò Pavese. E dopo l’ultimo attacco, venerdì notte, hanno deciso di andarsene.

Venerdì scorso, ignoti hanno lanciato uova contro la casa e hanno sparato dei pallini con una pistola ad aria compressa. I Carabinieri, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che raccogliere la testimonianza di due signori, e presto visioneranno le immagini delle telecamere. Questo è il terzo raid: il primo era avvenuto nel 2009, il secondo nell’estate del 2020. In tutti e 3 i casi, erano state lanciate uova contro la facciata della casa.

La storia è simile a quella della coppia gay di Verona, Andrea e Angelo, insultati e attaccati più volte, fino a dover trasformare la loro abitazione in una fortezza, per difendersi dai raid.

Luca e Fermo, però, non ce la fanno più:

Ci sentiamo presi di mira. Adesso sparano anche contro casa nostra: c’è qualcuno che vuole spaventarci perché non siamo graditi in paese. Così abbiamo deciso di andare a vivere a Pavia o Voghera, qui il clima è diventato troppo pesante; gli autori potrebbero anche venire da un altro posto, ma non fa differenza, siamo esasperati.