Re Carlo III è gay? Fu lui a dirlo, pur di non far sesso con Diana

In attesa dell’incoronazione ufficiale e a pochi giorni dall’uscita della 5a stagione di The Crown tutta incentrata sul suo disastrato matrimonio con l’indimenticata Diana, l’editoria britannica torna ad occuparsi di Carlo D’Inghilterra grazie a “The King: The Life of Charles III“, libro di Christopher Andersen in uscita l’8 novembre. Andersen è stato uno dei valletti del 73enne Carlo III, fresco di corona dopo la morte della Regina Elisabetta II.

Secondo quanto raccontato da Andersen, Diana avrebbe più volte “scagliato epiteti e insulti” nei confronti dell’allora marito, ossessionato dalla “rivale bruttina e dall’aria triste” Camilla Parker-Bowles, poi diventata sua moglie e ora regina consorte. Nel rifugio di campagna della coppia, Highgrove House, Diana avrebbe addirittura “perseguitato” suo marito, rincorrendolo “per i corridoi, su per le scale e da una stanza all’altra“. Il motivo? La mancata attività sessuale della coppia unilateralmente decisa da Carlo una volta nato Harry, nel 1984. “Perché non vieni a letto con me?“, avrebbe un giorno chiesto Diana al marito, che sarcasticamente rispose: “Non lo so, cara. Penso che potrei essere gay“.

Il matrimonio tra i due, ufficialmente durato 15 anni, è sempre stato turbolento, segnato dal mancato amore per Diana da parte di Carlo, da sempre e per sempre innamorato di Camilla. In uno dei tanti scontri coniugali, Carlo avrebbe chiesto a Diana di non esagerare, perché primo erede al trono. “Sai chi sono?“, le avrebbe chiesto. “Diana ha risposto che era un ‘fottuto animale‘”, scrive Andersen. “Non sarai mai re!“, gli gridò la principessa del popolo. “William succederà a tua madre. Ci penserò io.”

Sposi nel 1981, dinanzi alla più ampia platea televisiva di sempre, Carlo e Diana si sono sopportati per poco più di 10 anni. Fu la casa Reale a volere quel matrimonio, perché Camilla era già impegnata. Diana, che aveva 12 anni meno di Carlo e all’epoca delle nozze era poco più che una ragazzina, scoprì presto la venerazione di Carlo nei confronti di Camilla. Indimenticabile la confessione tv sulla BBC a relazione ufficialmente finita, quando Diana parlò di “matrimonio affollato, siamo in 3 in questa coppia“, finendo sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo.

“Consumati dalla rabbia e dalla frustrazione, sia la sposa che lo sposo hanno pianto separatamente poco prima di addormentarsi la notte prima del matrimonio“, scrive ora Andersen, tra le pagine di un libro che farà chiaramente rumore.

Nel 1992 arrivò la separazione, seguita nel 1996 dal divorzio. Diana morì tragicamente in un incidente d’auto nell’agosto del 1997, all’età di 36 anni, insieme compagno Dodi Al-Fayed.

