Rebecca Quinn, la calciatrice canadese fa un secondo coming out: ‘sono un calciatore transgender’

Instagram è uno spazio strano. Volevo racchiudere i sentimenti che avevo nei confronti della mia identità trans in un post, ma non è proprio per questo che c’è qualcuno qui, me compreso.

Quindi voglio essere visibile ai folx queer che non vedono persone come loro nel loro feed. So che mi ha salvato la vita anni fa. Voglio sfidare la gente cis (se non sai cosa significa cis, probabilmente sei tu!!!) ad essere alleati migliori.

È un processo e so che non sarà perfetto, ma se posso incoraggiarti a iniziare, allora è già qualcosa.

1) metti i tuoi pronomi nella tua biografia

2) segui / ascolta altre voci trans / come (@janetmock, @ashleemariepreston, @alokvmenon per citarne alcune :))

3) esercitati a usare pronomi neutri rispetto al genere con gli amici / allo specchio

4) votare

5) inizia a sorprenderti a fare supposizioni sulle persone in pubblico / bagni / qualsiasi spazio

Nel suo messaggio, Rebecca Quinn si rivolge alle persone Cisgender, ovvero coloro che si riconoscono nel loro sesso biologico. Parla anche di folx queer, per intendere tutte le persone della comunità LGBT, un termine neutrale rispetto al genere.

Dopo il coming out, le colleghe di Rebecca, così come gli utenti che la seguono, le hanno dimostrato una grande vicinanza e supporto.