Regé-Jean Page di Bridgerton, la scienza lo elegge “l’uomo più bello del mondo”

Potrebbe presto diventare il nuovo 007, ma nel frattempo il lanciatissimo Regé-Jean Page, 34enne attore britannico con cittadinanza zimbabwese grazie al personaggio di Simon Basset nella prima stagione di Brigderton, è stato incoronato “uomo più bello del mondo”.

A deciderlo la scienza tramite la Greek Golden Ratio, che misura determinati parametri in funzione degli ideali di bellezza dell’Antica Grecia. Page ha ottenuto un punteggio pari a 93,65%, seguito da Chris Hemsworth (93,53%), Michael B. Jordan (93,46%) ed Harry Styles (92,30%). A completare la top10 Jude Bellingham, Robert Pattinson, Chris Evans, George Clooney, Henry Golding e Dwayne Johnson. A soddisfare pienament tutti i parametri del rapporto “Phi” in ambito femminile, invece, Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp.

Julian De Silva, chirurgo plastico, ha utilizzato una tecnica di mapping in grado di calcolare tutta una serie di parametri, vedi lunghezza del naso, posizione degli occhi, prominenza del mento, labbra, fronte e forma del viso.

“Regé ha vinto per la sua bellezza classica che gli conferisce un viso incredibile capace di incorniciare splendidi occhi marroni“, ha sentenziato a MetroUk il medico del Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra. “Ha guadagnato facilmente il punteggio più alto anche grazie alla distanza tra gli occhi e alla loro posizione, oltre alla forma perfetta della bocca. Solo la lunghezza e la larghezza del naso hanno ottenuto un risultato leggermente inferiore“.

Dopo l’exploit con Bridgerton, Regé-Jean Page, che nel lontano 2010 aveva recitato in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1, ha girato The Gray Man e Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, a breve in uscita al cinema.

