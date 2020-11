Michael B. Jordan è l’uomo più sexy del mondo del 2020, parola di People

Il 2021 si avvicina e People, come vuole tradizione dal lontano 1985, ha eletto l’uomo più sexy del mondo del 2020. A far suo lo scettro Michael B. Jordan, 33enne bellissimo attore americano, lanciato da Chronicle, decollato con Prossima fermata Fruitvale Station ed esploso con Creed e Black Panther.

“È una sensazione fantastica“, ha confessato Michael a People. “Sai, tutti hanno sempre fatto quella battuta, tipo “Mike, questa è l’unica cosa che probabilmente non avrai mai“. Ma è un buon club di cui far parte”. “Le donne della mia famiglia sono orgogliose di questo riconoscimento”. “Quando mia nonna era viva, People era qualcosa che collezionava, e poi mia madre lo legge ancora oggi, così come le mie zie. Questo numero avrà sicuramente un posto speciale.”

Cresciuto a Newark, New Jersey, dai genitori Donna e Michael A., insieme a suo fratello Khalid e alla sorella Jamila, Jordan attribuisce a tutta la sua famiglia il merito di essere stati fondamentali per la sua carriera: “Mia madre e mio padre si sono sacrificati così tanto per provvedere a me, mia sorella e mio fratello“, dice oggi. “Sono solo grato. Onestamente, è come se tutti avessero avuto un tale impatto su di me, su chi sono. Senza di loro, molte cose del sottoscritto non sarebbero le stesse. Sono davvero grato per questo“.