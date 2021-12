Regno Unito, la Chiesa del Galles potrebbe eleggere la prima donna lesbica come arcivescovo

< 1 minuto di lettura

L’elezione del nuovo arcivescovo del Galles sta creando molte discussioni. Dopo il ritiro di John Davies, i nomi il lizza per il successore sembrano quasi rivoluzionari.

La metà dei candidati sono donne, tra cui Cherry Vann, attuale vescovo di Monmouth, e possibile primo arcivescovo donna e lesbica, sposata civilmente con la sua compagna.

Questo avviene a meno di cinque anni dall’elezione della prima donna vescovo della Chiesa, Joanna Penberthy. Se una donna venisse eletta, il Galles sarebbe anche il primo paese del Regno Unito a votare una donna nella posizione più alta.

Il nuovo arcivescovo della Chiesa in Galles sarà scelto oggi, 7 dicembre, con il collegio elettorale di 42 membri che ha tre giorni di tempo per fare la sua scelta. Se non viene presa una decisione entro questo termine, passa al Collegio dei Vescovi.

Al momento della sua elezione a vescovo di Monmouth, Vann ha affermato di sperare che le persone LGBTQIA+ prendessero la sua nomina come un segno di speranza. Tuttavia, ha anche affermato che non utilizzerà la sua posizione all’interno della Chiesa per fare una campagna per il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Dall’ottobre 2021, la Chiesa in Galles ha concesso la benedizione per i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

La decisione di non estendere il passaggio alla piena uguaglianza matrimoniale non è arrivata senza critiche, con molti che sostengono che la Chiesa deve andare oltre.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso continua ad essere un punto di contesa in tutto il Regno Unito. La Chiesa d’Inghilterra continua a negare le benedizioni ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, oltre a rifiutarsi di celebrare essi stessi quei matrimoni.