Regno Unito, il London Pride 2021 slitta a settembre (puntando alla vaccinazione di massa)

Nel Regno Unito 19 milioni di persone hanno già ottenuto la prima dose del vaccino contro il Covid, ovvero il 29% della popolazione nazionale, mentre solo 700.000 anche la seconda dose, ovvero appena l’1%. Tra lockdown e vaccinazione battente, il Paese è riuscito a far drasticamente calare i contagi, negli ultimi giorni scesi sotto la soglia dei 10.000 ogni 24 ore. Il Premier Boris Johnson ha annunciato che da fine maggio gli stadi potranno essere riaperti al pubblico, con tutte le accortezze del caso, puntando a quell’immunità che consentirebbe al Paese di tornare ad una pseudo normalità, dopo otre un anno di pandemia e ben 122.000 vittime.

Anche per questo motivo gli organizzatori del London Pride hanno annunciato che la manifestazione non si terrà l’ultimo weekend di giugno, come vuole la tradizione, ma l’11 settembre 2021. Tre mesi di vaccinazioni in più potrebbero consentire una presenza fisica, in strada, e non un altro Pride virtuale come quello vissuto l’estate scorsa.

“Abbiamo la tabella di marcia del governo, stiamo lavorando a stretto contatto con l’ufficio del sindaco, il Westminster City Council e altri organi chiave a Londra per capire quali saranno i nostri piani“, hanno affermato Michael Salter-Church e Alison Camps, Co-Chairs del London Pride. “Annunceremo ulteriori dettagli sull’evento, incluse le modalità di svolgimento, come partecipare o fare volontariato, a tempo debito. Continueremo a monitorare e ad aderire alla doverosa guida sanitaria nazionale. Naturalmente, non vediamo l’ora di ritrovare tutte le nostre meravigliose comunità, stare al loro fianco per difendere i diritti LGBT + nella capitale e oltre. Oltre ai piani per settembre, stiamo lavorando a un modo per celebrare in modo appropriato il tradizionale anniversario del Pride anche in estate“.

L’annuncio di Londra segue quello del Brighton Pride, le cui celebrazioni si terranno il 7 e 8 agosto; quello del Manchester Pride, con eventi dal 27 al 30 agosto; e quello del Birmingham Pride, atteso il 25 settembre. Pride, va detto, che non hanno ancora specificato se si terranno in presenza, e nell’eventualità con quali modalità. Nella giornata di ieri New York ha invece rivelato che il Pride del 27 giugno 2021, esattamente come quello del 2020, sarà solo virtuale.