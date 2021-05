Fiumicino, subito imbrattate le strisce pedonali arcobaleno: “No DDL Zan”

2 minuti di lettura

Nella giornata contro l’omolesbobitransintersexafobia, il comune di Fiumicino ha inaugurato le prime strisce pedonali arcobaleno della città, in risposta alla campagna di Pro Vita che diffondeva fake news, ma non sono mancate subito le minacce di denuncia da parte di centrodestra e liste civiche che hanno definito l’attraversamento pedonale arcobaleno contro il codice della strada. Ne abbiamo parlato qeusta mattina.

Ebbene nella notte dei delinquenti hanno imbrattato le strisce pedonali, scrivendoci sopra “NO DDL Zan“. Parole presto ricoperte dal comune. A darne notizia il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

“Il CCO Mario Mieli condanna fermamente questi atti vandalici contro un messaggio così bello e inclusivo come quello voluto dal Comune di Fiumicino. Siamo stanch* di assistere ogni giorno a gesti così vili e carichi di odio nei confronti della comunità LGBTQIA+. Ribadiamo con fermezza l’urgenza di approvare il DDL Zan affinché la nostra comunità smetta di subire continui attacchi. Al Comune di Fiumicino e al sindaco Esterino Montino va la nostra totale solidarietà e il nostro grazie per la volontà di schierarsi apertamente al fianco della comunità in una giornata importante come quella di ieri con l’intento di non far sentire nessuna persona esclusa”, ha dichiarato il suo presidente Claudio Mazzella.

Esterino Montino, sindaco di Fiumicino nonché marito di Monica Cirinnà, aveva ieri così celebrato la novità rainbow della città: “Chi arriva al Comune di Fiumicino deve sapere con chiarezza che questa è la casa di tutte e tutti, dove nessuno sarà considerato un cittadino di serie B per il suo orientamento sessuale, la sua identità di genere, il suo sesso, la sua pelle, la sua disabilità o qualsiasi altra caratteristica che lo contraddistingua. Continueremo ad amministrare questa città tenendo come faro la nostra Costituzione e i principi di uguaglianza e fratellanza che ne sono il fondamento. E continueremo a contrastare con tutte le nostre forze coloro che, invece, vorrebbero tenere ai margini della società intere categorie di persone“.