Ronen Rubinstein di 9-1-1 Lone Star fa coming out? “Faccio parte della comunità LGBT”

2 minuti di lettura

27enne bellissimo attore israeliano naturalizzato statunitense, Ronen Rubinstein ha raggiunto la popolarità grazie al personaggio di T.K. Strand nella serie televisiva 9-1-1: Lone Star, prodotta da Ryan Murphy nonché spin-off di 9-1-1.

Il suo T.K., prima pompiere e poi paramedico, è gay dichiarato e vive una dolcissima storia d’amore con Carlos, poliziotto gay del Texas interpretato da Rafael L. Silva. Intervistato da Gio Journal, Rubinstein ha apparentemente fatto coming out. Alla specifica domanda su come Hollywood veda gli attori eterosessuali che interpretano ruoli gay, Ronen ha così replicato.

Questa domanda sembra implicare che io sia etero. Tuttavia mi identifico come parte della comunità LGBTQIA +. Per me, interpretare TK è stato catartico e in qualche modo un risveglio. Per la prima volta in assoluto, mi sento finalmente a mio agio e veramente libero di esprimermi, sia nella mia vita che nella mia carriera. Rappresentare un personaggio LGBTQIA + in televisione è un onore e un privilegio e lo rifarei in un baleno!