RuPaul all’attacco dei repubblicani sul divieto agli spettacoli drag: “Tecnica di distrazione di massa”

Lo scorso 2 marzo il Tennessee è diventato il primo Stato d’America a vietare agli spettacol drag in spazi pubblici e/o luoghi in cui potrebbero essere presenti minori, con proposte di legge simili presentate in almeno altri 14 Stati, tra cui Arizona, Oklahoma e Kentucky.

Nella giornata di ieri RuPaul è andato all’attacco dei repubblicani che da mesi hanno preso di mira le drag queen d’America, costringendo molte di loro ad ingaggiare addirittura guardie del corpo per la propria sicurezza.

In un video pubblicato sui canali social di Drag Race, RuPaul ha definito questi attacchi “una classica tecnica di distrazione” di massa. RuPaul ha parlato di una destra a stelle e strisce che “sta distogliendo l’attenzione dai problemi reali per cui sono stati votati: lavoro, assistenza sanitaria, protezione dei nostri figli dai pericoli nella loro stessa scuola. Ma sappiamo che i bulli sono incompetenti nel risolvere i problemi reali. Cercano bersagli facili per dare l’impressione di essere efficaci. Pensano che il nostro amore, la nostra luce, le nostre risate e la nostra gioia siano segni di debolezza, ma si sbagliano. Questa è la nostra forza”.

RuPaul ha descritto le drag queen come i “marines del movimento queer” e ha esortato i cittadini americani a “registrarsi per votare, in modo da poter rimuovere queste persone dai rispettivi incarichi mandando al governo persone intelligenti con soluzioni reali“.

Varie star di Drag Race hanno condiviso la propria indignazione, dinanzi alla legge del Tennessee e alle tante, troppe leggi similari presentate. Jinkx Monsoon, vincitrice del franchise che attualmente recita nel musical Chicago a Broadway, ha sottolineato come ancora una volta “le persone queer sono le uniche a parlare di questioni queer, anche se ultimamente siamo stati i giullari di corte per molti ‘alleati’, ma immagino che siate solo cavalieri quando si tratta di scegliere tra il giusto e l’oggettivamente malvagio“.

BenDeLaCreme di Drag Race 6 e di All Stars 3 ha condiviso quanto detto da MamaRu, parlando di leggi che “non sono altro che un capro espiatorio per distrarre dai problemi REALI che incidono sulla gente comune nelle città e nei paesi in cui vengono approvate queste leggi”. “Sappiamo tutti che l’onnipotente dollaro esercita così tanto potere in questo Paese, quindi spero davvero che le aziende coinvolte nella vita notturna e nell’intrattenimento BOICOTTINO le città e gli stati che approvano queste leggi. Lasciate che sentano le ramificazioni di un’economia senza intrattenimento queer e strutture queer“.

Jackie Cox di Drag Race 12 esortato i suoi follower a non rimanere in silenzio sulla questione. Bob the Drag Queen, vincitrice dell’ottava stagione, ha esortato chiunque ami l’intrattenimento drag a sfidare la contestata legge.

“Se guardi Drag Race, Pose, Legendary, Dragula, ecc. Devi far sentire la tua voce“, ha scritto sui social media.

