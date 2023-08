Saltburn, guarda il torbido teaser del film con Jacob Elordi e Barry Keoghan

0:00 Ascolta l'articolo

Le porte di Saltburn si stanno aprendo.

L’attesissima commedia nera con Jacob Elordi e Barry Keoghan, che qualche settimana fa ha iniziato a svelarsi con qualche foto promozionale, si mostra oggi in tutta la sua opulenza nel primo teaser trailer.

Una festa fuori controllo, dove (come dice la sua regista Emerald Fennell): siamo un po’ tuttə dei disgustosi pervertiti, no?

Il film – in arrivo il 4 Novembre (non sappiamo ancora la data italiana) – seguirà la torbida estate del 2006, quando l’outsider sfigatino Oliver Quick (Keoghan) viene invitato presso l’imponente magione di Saltburn, dal bellissimo e perfidissimo Felix Catton (Elordi), rampollo desiderato da chiunque contornato da una cricca stravagante che se ne farà di cotte e crude.

Ma nell’esclusiva con Vanity Fair Usa, Fennell spiega che il lato oscuro dei suoi personaggi nasconde anche grande umanità: “Se senti che è reale, se senti che è quaclosa che potresti fare da solo nella sacca dei tuoi desideri, allora per me non è mai troppo“dice Fennell a Vanity Fair. “Per accogliere completamente quel travolgente desiderio carnale, deve esserci anche un elemento di disgusto e trasgressione”.

Il morboso rapporto tra Oliver e Felix (che sembrerà avere anche dei risvolti omoerotici, nella vena di classici come Il Talento di Mr.Ripley) ci invita a chiederci: cosa succede quando le persone più aberranti sono quelle che ci attraggono di più? “Se possiamo amarli, se possiamo amare queste persone, se possiamo capire perché sono così attraenti, nonostante la loro evidente crudeltà, ingiustizia, e stranezza. Se vogliamo essere tutti lì, penso esca fuori una dinamica interessante” dice Fennell.

Nemmeno la scelta dei due protagonisti è stata casuale: da una parte Barry Keoghan, che la regista definisce dotato di “kind of sex appeal and a vulnerability and a physical presence and a sort of darkness, or he can at least communicate these things in a way that is very rare”. Dall’altra c’è Elordi, con un carisma così magnetico e potente da non sembrare reale: “Puoi perfettamente capire perché nessuna persona riuscirebbe a resistergli” spiega Fennell, parlando del suo personaggio “Ma allo stesso tempo, puoi anche comprendere che è una sorta di illusione che le altre persone stanno proiettando su di lui – e che lui non è particolarmente speciale o interessante. Appare solo così”.

A fare da spalla ci sono Rosamund Pike and Richard E. Grant, nei panni degli eccentrici genitori di Felix, la sorella Alison Oliver, e in un piccolo (ma memorabile) cameo anche Carey Mulligan (protagonista del debutto di Fennell, Una Donna Promettente, che l’è valso la nomination agli Oscar 2021).

Per perdere la testa insieme a loro, toccherà aspettare il prossimo autunno. Non vediamo l’ora!

