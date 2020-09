Salvatore – Shoemaker of Dreams, prime clip dal doc di Luca Guadagnino su Ferragamo

Salvatore – Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino, il docufilm sull’icona della moda italiana e mondiale Salvatore Ferragamo, sarà presentato fuori concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in partenza oggi al Lido (qui il programma completo). Un’emozionante storia umana, artistica e imprenditoriale, raccontata dalla voce narrante dell’attore Michael Stuhlbarg, e arricchita da immagini inedite e testimonianze uniche che vedono tra i protagonisti, accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici. Non mancherà, all’interno del docufilm, la voce di Salvatore Ferragamo: saranno presenti infatti le registrazioni d’epoca, restaurate per l’occasione, di interviste radiofoniche rilasciate in Australia e di alcuni capitoli della sua autobiografia narrati dallo stesso Ferragamo. Oggi ecco arrivare due clip dal progetto diretto dal regista italiano, che vedono protagonista Wanda Miletti, moglie di Ferragamo, e il premio Oscar Martin Scorsese.

Sarà Lucky Red a distribuire in Italia Salvatore – Shoemaker of dreams, che sarà presentato in anteprima mondiale, fuori concorso, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia domenica 6 settembre.

Siamo felici di tornare a lavorare con Luca Guadagnino con questo film potente e emozionante, – dichiara Andrea Occhipinti – il ritratto di un uomo straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel costume italiano e mondiale. Un racconto appassionante.

Da apprendista ciabattino a Napoli al viaggio in America in cerca di fortuna, dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia, dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione e al successo imprenditoriale: Salvatore – Shoemaker of Dreams mostra il mistero e il fascino di una figura complessa, un’icona della moda italiana e mondiale che non ha mai perso di vista l’importanza dei legami famigliari.