Sam Smith sogna di aprire un bar gay dove è cresciuto: “Non ce ne sono”

Da poco uscito nei negozi con il suo nuovo disco, Love Goes, Sam Smith è tornato a parlare della propria vita privata. Dopo aver confessato di volere due figli, Sam ha rivelato anche l’intenzione di voler un giorno aprire un nightclub gay a Cambridge, in Inghilterra, ovvero poco vicino dove è cresciuto.

Sarebbe bello aprire un locale gay. Penso che aprirei un bar gay nella città vicino a dove sono cresciuto a Cambridge, dato che non ce ne sono. Lo aprirei e lo chiamerei Crunchy.

Tutto questo Smith lo ha confessato dopo aver parlato di paternità. Sam vuole infatti dei figli, vuole “essere mamma“, come rivelato ad Apple Music settimane fa, dandosi però ancora qualche anno di tempo. Al momento, infatti, Sam è concentrato sulla propria carriera e soprattutto sulla ricerca di un uomo.

Nell’attesa il cantante ha sfornato un nuovo singolo, completamente estraneo al disco Love Goes. The Lighthouse Keeper il titolo del bellissimo brano, accompagnato da un video animato in bianco e nero.