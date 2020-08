San Benedetto del Tronto, ragazzo gay massacrato di botte

Ancora omofobia in questa calda estate italiana, come riportato da TerninRete. A San Benedetto del Tronto una decina di ragazzi di Terni sono stati aggrediti all’interno e all’esterno di una discoteca, alle 4 di notte del 6 agosto.

Il gruppetto di aggressori del posto ha preso di mira in particolar modo un ragazzo gay, massacrato di botte. In suo soccorso sono fortunatamente arrivati gli amici, a loro volta presi a calci a pugni. I 10 ragazzi di Terni sono fuggiti nell’abitazione più vicina per trovare rifugio, ma sono stati inseguiti dagli aggressori, che hanno sfondato una vetrata della casa. Con l’arrivo dei carabinieri sono scappati.

I ragazzi non hanno dubbi sulla natura dell’aggressione: pura omofobia. I carabinieri di San Benedetto del Tronto sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, visionando i video delle telecamere della discoteca e del centro città. Alcuni dei ragazzi di Terni sono finiti all’ospedale di San Benedeto con contusioni, ferite al volto e in varie parti del corpo.