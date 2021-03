Sanremo 2021, coppia gay nello spot promozionale della Liguria (VIDEO)

< 1 minuto di lettura

Poco prima dell’ultima esibizione di Achille Lauro sul palco dell’Ariston, a destare l’attenzione del pubblico del Festival di Sanremo è stato il quinto spot promozionale della Liguria. Uno dei tradizionali contribuiti a favore della regione che ospita il Festival della Canzone Italiana, tra usi e costumi locali e meraviglie paesaggistiche. Il video è finito sotto ai riflettori perché protagonista è una coppia di turisti gay, divisi tra l’idea di un tour gastronomico e di una vacanza all’insegna del fitness. “Te lo scordi, amore“, fra i banchi di verdura e le piante di basilico, parole quasi inconcepibili fino a qualche anno fa.

Diretto da Fausto Brizzi, lo spot promozionale a tinte arcobaleno merita la segnalazione in quanto non di frequente vengono scelte coppie LGBTQ+ per campagne pubblicitarie simili. Come accaduto per gli altri spot d’autore, il video è stato rilanciato dal presidente conservatore della Liguria Giovanni Toti, che in passato ha dimostrato solo ad intermittenza una certa apertura nei confronti di tematiche care alla comunità.

Nel 2016, ad esempio, Giovanni Toti scriveva così su Twitter a proposito delle famiglie rainbow con figli: “Adozioni per coppie gay è un braccio di ferro fatto tra adulti che comprime il diritto del bambino di avere una mamma e un papà”. Lo stesso anno, tuttavia, si era professato a favore delle unioni civili. “Una scelta civile”, scriveva. Oggi questo.