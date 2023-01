0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina e in queste settimane si avvicendano le indiscrezioni ma anche le annunciazioni dello stesso conduttore Amadeus che, dobbiamo ammettere, ci lasciano sempre con il fiato sospeso. Che siano su Rai 1 a Domenica In o al TG1 o che siano in radio o su Rai 2 dal suo amico Rosario Fiorello, ormai il direttore artistico a catalizzato l’attenzione di tutti noi.

Dopo aver svelato tutte le co-conduttrici, che ricordiamo saranno Chiara Ferragni (nella prima e nell’ultima sera), Francesca Fagnani (nella seconda serata), Paola Eognu (nella terza serata) e Chiara Francini (nella quarta serata) e saranno accompagnate dall’instancabile Gianni Morandi, nelle ultime ore alcune testate di informazione hanno “spoilerato” gli artisti che dovrebbero duettare con i big in gara nella serata delle cover.

Insomma, un’altra bella notizia che ha coinvolto tutti gli appassionati del Festival di Sanremo che non vedono l’ora di vedere sul palco tutti i loro artisti preferiti. Tra i tanti nomi annunciati, infatti, spiccano per esempio quelli di Elisa, Emma, Merk & Kremont, Alex Britti e Edoardo Bennato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Ma le news su Sanremo 2023 non finiscono mai e per questo nelle ultime ore Amadeus ha scelto la Domenica In di Mara Venier per annunciare alcuni ospiti speciali: “Mi trovo in Corso Matteotti, a Sanremo, davanti al teatro Ariston. Questa è la walk of fame, vuol dire che ci sono le targhe di tutti i vincitori del Festival di Sanremo, che parte davanti al teatro Ariston dal 1951 di Nilla Pizzi fino a, là in fondo, Mahmood e Blanco dell’anno scorso” ha spiegato il conduttore e direttore artistico del Festival.

Amadeus si è poi spostato in corrispondenza della targa dedicata a Peppino Di Capri da dove ha annunciato: “Bene mi trovo proprio in questo punto per dirvi che proprio Peppino Di Capri sarà tra i superospiti della serata di giovedì al Festival di Sanremo”.

Il conduttore ha poi continuato: “E ne approfitto per dirvi che ci sarà un altro grande superospite, un altro grande cantante colonna della musica italiana sabato sera, Gino Paoli“.

Insomma, due ospiti d’eccezione che si aggiungono al già copioso roster di personaggi che potremo vedere a Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023 e che siamo sicuri sapranno emozionarci con le loro esibizioni.

© Riproduzione Riservata